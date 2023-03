Calcio Eccellenza: Pietracuta, tre punti di carattere. Del Duca Grama battuto 1-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 19:08 - 29 Marzo 2023

Del Duca Grama - Pietracuta 0-1



DEL DUCA GRAMA: Farsoni, Buzi, Borgini, Barbini, Maltoni, Grieco, Marouane, Bravaccini, Ndiaye, Simeoni, Gregori. A disp. Barbanti, Strada, Venzi, Onyia, Clemente, Rea, Tafa. All. Pozzi.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fe., Pasolini, Fabbri Fr., Lessi, Masini, Galli (10' st Bellavista), Giacobbi (15' st Fabbri Fi.), Fratti (22' st Louati), Tomassini, Zannoni. A disp. Fabbri D., Giannini, Faeti, Cobo. All. Fregnani.



ARBITRO: Arienti di Cesena.

RETE: 47' st Fabbri Fi.

AMMONITI: Lessi, Bravaccini, Maltoni.



CASTIGLIONE DI RAVENNA Aveva già deciso la gara dello scorso 5 marzo a Comacchio, terminata con lo stesso punteggio di 0-1: Filippo Fabbri è stato anche il matchwinner dell'incontro disputatosi oggi pomeriggio (mercoledì 29 marzo) a Castiglione di Ravenna. Il Pietracuta regola il Del Duca Grama e fa un altro passo verso la salvezza. Gara difficile per i ragazzi di Fregnani, contro un avversario fisico e in partita. Sono i cambi nella prima parte della ripresa ad aggiungere vigore alla squadra ospite, che nella seconda parte di frazione prende in mano il pallino del gioco. Farsoni all '85' è superlativo sul colpo di testa di Masini, ma nulla può al 92' sulla parabola vincente di Filippo Fabbri, che finta il tiro con il destro e calcia a rete col mancino, regalando ai suoi una vittoria di carattere.