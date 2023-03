E' ufficiale l’elenco iscritti del Rally Bianco Azzurro 2023

Sport

Repubblica San Marino

| 16:51 - 29 Marzo 2023

Jader Vagnini.





Manca sempre meno al 22° Rally Bianco Azzurro, sono terminate le iscrizioni all’evento organizzato dalla Scuderia San Marino che si terrà l’1 e 2 aprile.



Siamo entrati nella settimana che ci porterà alla gara valevole per il campionato CRZ 5° Zona e l’attesa cresce sempre di più. Un ottimo parco partenti, con i piloti pronti a dare la caccia al vincitore della scorsa edizione Alessio Pisi, che proverà a bissare il successo del 2022.

Ci sarà anche il sammarinese Jader Vagnini con il quale Pisi aveva battagliato fino alla fine durante la domenica di corse e il terzo classificato dell’ultimo Rally Bianco Azzzurro, Paolo Segantini.



Un elenco iscritti ricco di qualità che può vantare la presenza di Roberto Vellani – che conosce già San Marino e le sue strade, avendo partecipato al 2° Ronde Halloween nel quale ha ottenuto il secondo posto – e Antonio Rusce, esperto pilota nel Coppa Rally di Zona. Ci sarà anche Stefano Magnani, navigato da Mirco Gabrielli, in cerca di riscatto dopo il ritiro anticipato dell’anno scorso. Una nota internazionale per il rally con la presenza del greco Sotiris Ieramiadis, che sarà affiancato da Pietro Ometto.



Ottima affluenza d’iscritti anche nello storico, nel quale i portacolori della Scuderia battaglieranno con un parco macchine di tutto rispetto, che va dalla Lancia Delta Integrale fino alla piccola ma pimpante A112.-