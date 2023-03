Raccolte 75mila firme per fermare l'allevamento di polli. Chiesto il supporto tramite donazioni

Attualità

| 16:22 - 29 Marzo 2023

Un momento della protesta.

I cittadini dell'Alta Valmarecchia hanno raccolto quasi 75mila firme tramite una petizione online per impedire la costruzione del nuovo allevamento di polli da parte della società Fileni. La costruzione dell'impianto è già iniziata, ma il comitato ha deciso di intraprendere un'azione legale per chiedere alla Regione Emilia-Romagna di annullare l'autorizzazione.



Il comitato ha invitato tutte le persone a fare la loro parte, anche attraverso una donazione al conto bancario del comitato per la Valmarecchia, il cui Iban è IT31W0501802400000000000005, intestato a Figli del mondo. La mobilitazione dei cittadini ha attirato l'attenzione dei media nazionali e ha suscitato la solidarietà di molti altri comitati di tutela ambientale in Italia.



La raccolta di 75mila firme - spiegano in una nota il Comitato - dimostra l'importanza della partecipazione attiva nella tutela dell'ambiente e del territorio e la qualità della vita delle persone.