Calcio Promozione: Gambettola a +2 sulla Sampierana, vittorie Misano e Stella

Sport

Rimini

| 18:02 - 02 Aprile 2023



Misano - Bellaria Igea Marina 2-1



MISANO: Semprini, Recober R., Londero, Antonelli, Mazzoni, Sanchez, Nigro (22' st Olocco), Mussoni, Traini, Romildo (38' st Recober A.), Demaria. A disp. Valeriani, Palestini, Malpassi, Collins, Signorini, Biaggi, Kirilov. All. De Argila.

BELLARIA IGEA MARINA: Barbieri, Grossi (27' st Ottaviani), Mazzarella (7' st Busiello), Buda, Zanotti, Alvisi, Galassi, Chiussi, Giornali (42' st Ceccarelli), Marchini (15' st Paganelli), Fabbri. A disp. Ramenghi, Venturi, Cocco, Fusi, Donini. All. Reciputi.



ARBITRO: Mariano di Bologna.

RETI: 23' pt Demaria, 25' pt Zanotti, 24' st Londero.

AMMONITI: Recober R., Alvisi.



Torconca - Bakia 0-3



TORCONCA: Hysa, Casolla, Ferraro, Mercuri, Righetti, Basile, Ballaj (36' st Ricci), Nicolini (18' st Bonetti), Pasolini, Donnarumma (36' st Krasniqi), Cecchi. A disp. Urbinati, Ricci, Fabrizi, Novembrini, Miron, Vucaj, Orciani. All. Ricchiuti.

BAKIA: Fabbri, Ugone (40' st Ravegnini), Bocchini, Fiaschini, Polini, Urban, Carrozzo, Guagneli (25' st Boschi), Lombardi (18' st Qatja), Grassi (29' st Ronchi), Mazzarini (32'pt Boschetti). A disp. Roverelli, Lorenzini, Maroni. All. Faedi.



ARBITRO: Sani di Faenza.

RETI: 6' pt e 36' pt Grassi, 40' pt Boschetti.

AMMONITI: Basile, Carrozzo, Ugone.



Due Emme - Stella 2-3



DUE EMME: Cappelli, Bucci (30' st Spicchiale), Montesi M., Taioli, Corbara (45' st Cattedra), Yabre, Altieri, Mazzoli (13' st Giordani), Ndiaye, Montesi R., Pasini (30' st Averardi). A disp. Tani, Allou, Rossi, Giacobbi, Matassa. All. Rossi A.

STELLA: Gentili, Zavaglia, Bonucci, Belicchi, Gattei Colonna, Guidomei (1' Tommasini, 43' st Bedetti), Garcia Rufer Az. (40' st Belloni), Cicchetti (32' st Medi), Garcia Rufer Au. (39' st Rossi), Marconi, Aprea. A disp. Bascucci, Palladino, Torri, Eusebi. All. Boldrini.



ARBITRO: Ghirardi di Ravenna.

RETI: 20' pt Garcia Rufer Au., 21' pt Pasini, 30' pt Montesi R., 1' st Tommasini, 6' st Aprea.

AMMONITI: Ndiaye, Zavaglia, Bonucci, Guidomei, Garcia Rufer Au.



Gambettola - Granata 3-0



GAMBETTOLA: Golinucci, Difino (24' st Palumbo), Rigoni, Alberighi, Vukaj, Marconi, Spadaro (17' st Zammarchi), Gadda (1' st Del Vecchio), Osayande (17' st Radoi), Falchero (9' st Zavatta), Tani. A disp. Nan Bia, Odunna, Severi, Limouni. All. Bernacci.

GRANATA: Barducci, Baroni, Amaducci, Sacchetti, Fontana (27' st Ugone), Pesaresi, Baldani (21' st Arfilli), Farabegoli (33' st Cantoni), Fadel Salah, Casotti (18' st Boschi), Campinoti (9' st Brunetti). A disp. Venghi, Mazzotti, Rizzo, Tombetti. All. Bracci.



ARBITRO: Mongardi di Lugo.

RETI: 45' pt Marconi, 4' st Falchero, 11' st Zavatta

AMMONITI: Casotti, Falchero, Campinoti, Radoi, Amaducci.

ESPULSO: Venghi (dalla panchina).



Sampierana - Forlimpopoli



SAMPIERANA:



FORLIMPOPOLI:



ARBITRO:

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:



Cervia - Verucchio 3-1 (14' pt Mancini, 43' pt Di Gilio, 45' pt Zattini, 16' st rig. Genghini L.)



Meldola - Fratta Terme 0-1 (3' st Gallo)



ANTICIPO Sant'Ermete - Novafeltria 0-0



CLASSIFICA