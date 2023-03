Si presenta per la firma in Questura con addosso cocaina, bilancino e coltello: scattano le manette

Cronaca

Rimini

| 15:43 - 29 Marzo 2023

Ingresso della Questura di Rimini.

Nel pomeriggio di sabato 25 marzo la Polizia di Rimini ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina sul quale pendeva un provvedimento di carcerazione a causa dell'inosservanza all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Presentatosi in Questura, l'uomo ha trovato ad attenderlo gli uomini della Squadra Mobile. Perquisito, sono stati rinvenuti nelle sue tasche un bilancino di precisione e 4 dosi di cocaina, nonché un coltello a serramanico 'a scatto' con una lama di circa 8 cm. Dopodiché durante il trasporto dell’arrestato in carcere, ha cominciato a dare in escandescenze tentando per ben due volte di divincolarsi dagli agenti per fuggire, provocando ad un operatore la contusione ad un dito, risultata guaribile in 7 giorni. Il soggetto ora si trova presso la Casa Circondariale di Rimini per l’aggravamento della misura ed è stato deferito alla Procura per i reati di detenzione di sostanza stupefacente, porto abusivo di armi e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.