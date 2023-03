Attenzione alle truffe online: i corrieri diventano il nuovo bersaglio dei truffatori

Attualità

Nazionale

| 15:41 - 29 Marzo 2023

Archivio.

I truffatori stanno cercando di ingannare le persone utilizzando il nome di corrieri come Gls per ottenere dati personali sensibili tramite phishing. Inviano messaggi Sms con link falsi che invitano gli utenti a cliccare per ritirare un pacco. Gls ha messo in guardia gli utenti sul suo sito web e ha sottolineato che non richiede pagamenti tramite Sms e non utilizza mai nomi di dominio o link diversi da gls-italy.com. Gls invita gli utenti a segnalare le email sospette all'indirizzo cybersec@gls-italy.com.