Calcio Eccellenza: Victor San Marino, è serie D! Sconfitta indolore con il Granamica

| 17:28 - 02 Aprile 2023

Granamica - Victor San Marino 1-0



GRANAMICA: Barbieri, Armaroli, Tomatis, Capitanio (37' st Maione), Maietti, Caselli, Finessi, Baldazzi, Zattini (10' st Chinappi), Karapici, Xhuveli. A disp. Treggia, Zilio, Chiossi, Mezzadri, Cavina, Marchesi, Del Bianco. All. Marchini.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Lazzari, Morelli (13' st Marra), Arlotti, Ambrosini, Tosi (30' st Rivi). A disp. Forti, Tiraferri, Mengucci, Manuelli, Pasquini, Santoni, Mazzavillani. All. Cassani.



ABITRO: Casali di Crema.

RETE: 30' pt Karapici

AMMONITI: De Queiroz, Marra, Maletti, Tomatis, Lombardi, Armaroli.



GRANAROLO DELL'EMILIA Sconfitta e festa per il Victor San Marino, che perde 1-0 con il Granamica, ma conquista la matematica promozione in Serie D con tre giornate di anticipo. I titani hanno infatti dieci punti in più del Progresso, fermato sul pari casalingo dal Castenaso (2-2). Sotto una pioggia scrosciante, la partita che potrebbe risultare decisiva per la vittoria del campionato non inizia bene per il Victor, i cui giocatori sentono evidentemente la tensione per la posta in palio. Il primo acuto è del Granamica che si rende pericoloso al 5' con Zattini, il cui tiro dall'altezza del dischetto di rigore viene parato da Pazzini. Al 30' Finessi dai 20 metri scaglia un bolide che Pazzini è bravissimo a deviare sul palo. Sul corner successivo arriva il gol di Karapici, bravo a liberarsi in area e a infilare Pazzini. Il Victor reagisce nel finale di tempo: al 33' colpo di testa di Ambrosini che termina di poco a lato, al 42' ci prova Tosi da fuori area, ma la conclusione colpisce la traversa alla destra del portiere. Nella ripresa il Granamica difende il vantaggio, nonostante il forcing di uno stanco Victor San Marino, che crea pochi pericoli. Ma al fischio finale esplode la festa: i ragazzi di Cassani sono meritatamente promossi in D.