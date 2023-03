Chili di cocaina sul camion della legna: carico da tre milioni di euro trasportato da due riminesi

Cronaca

Rimini

| 15:07 - 29 Marzo 2023

Due 45enni originari di Sicilia e Calabria, residenti nel riminese, sono stati arrestati in relazione a un'operazione antidroga della Guardia di Finanza di Bologna. I due, che svolgono la professione di autotrasportatori per una ditta della Provincia di Rimini, stavano viaggiando in autostrada in direzione sud, provenienti dal Belgio, quando sono stati fermati all'altezza di Valsamoggia da Finanza e Polizia Stradale. Sul camion trasportavano legname, destinato regolarmente ad un'azienda toscana, estranea ai fatti, ma anche 44 kg di cocaina in 40 panetti nascosti nel rimorchio. La droga, se messa sul mercato, avrebbe garantito un guadagno stimabile in 3 milioni di euro.