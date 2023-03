Elia Morandotti segna 57 punti in una partita di basket dopo la perdita della madre

Attualità

Rimini

| 15:01 - 29 Marzo 2023

Elia Morandotti (ph Facebook Rinascita Basket - Nicola De Luigi).



Gli Angels Santarcangelo Under 19 hanno vinto contro Perugia con un punteggio schiacciante di 128-59. Il protagonista della serata è stato Elia Morandotti, 18 anni, in campo nonostante la perdita della madre, Maura Sambuchi, avvenuta 24 ore prima della gara. Nonostante il dolore, Elia ha dimostrato una forza straordinaria, segnando ben 57 punti con 10/13 da tre punti (10/10 negli ultimi due minuti) e totalizzando anche 8 assist, 4 rubate e 4 rimbalzi in soli 28 minuti di gioco. Una performance strabiliante applaudita dai tifosi degli Angels, dagli amici di Elia e dal padre Riccardo Morandotti, giocatore di basket ad alto livello che ha trasmesso al figlio la passione per questo sport.



Un'impresa sportiva non passata inosservata agli occhi della presidente dell'assemblea regionale Emma Petitti, che ha commentato così: "Il basket è una passione di famiglia per i Morandotti, e per Elia è diventato anche un rifugio per superare il dolore che sta provando. La forza di Elia Morandotti ci sia di ispirazione, mentre ci stringiamo attorno a lui per fargli sentire il calore della nostra comunità".