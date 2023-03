Rimini, educare i cittadini al primo soccorso: il Comune lancia progetto da 35.000 euro

Attualità

Rimini

14:34 - 29 Marzo 2023







Il Comune dI Rimini lancia il progetto "Primo Soccorso di comunità". L'obiettivo è promuovere la cultura del primo soccorso e diffonderla tra i cittadini, affinché siano in grado di affrontare delle situazioni di emergenza, ad esempio eseguendo una rianimazione cardiopolmonare. "Manovre semplici, alla portata di tutti, che possono davvero fare la differenza per chi sta male - evidenzia l'amministrazione comunale in una nota - ma come tutte le cose, per funzionare, necessitano di essere eseguite in maniera corretta e appropriata".



La giunta comunale ha dato il via libera al progetto, per un investimento di 35.000 euro, per il quale sarà necessario individuare come gestore, tramite istruttoria pubblica, un soggetto del terzo settore.



"In parallelo, con questo progetto, vogliamo mettere a sistema gli strumenti e i dispositivi sul territorio, come ad esempio i defibrillatori, per renderli più facilmente accessibili ai cittadini ed equamente distribuiti nelle diverse aree del territorio", aggiunge l'assessore Kristian Gianfreda.