Aumento biglietti autobus, ma i sindaci concordi: 'Non per gli abbonamenti degli studenti'

14:19 - 29 Marzo 2023

ARCHIVIO.





Biglietti dell'autobus in aumento nel territorio provinciale, da un euro e 30 centesimi a un euro e 50 centesimi, la tariffa già adottata nel 2022 dal Comune di Rimini, ma i sindaci hanno fatto opposizione agli incrementi delle tariffe per gli abbonamenti degli studenti e per quelli annuali. È quanto emerso dalla riunione odierna (mercoledì 29 marzo) in videoconferenza dei sindaci, convocata dal presidente Jamil Sadegholvaad, in vista dell'imminente assemblea di Agenzia Mobilità della Romagna, il cui amministratore unico Guido Guerrieri è stato autorizzato a procedere a proroga triennale del contratto di servizio del trasporto pubblico locale, come previsto dalla delibera regionale di giunta 1828 del 2022.



L'aumento delle tariffe è stato richiesto per permettere ad Agenzia Mobilità della Romagna di fare investimenti e di raggiungere la parità di bilancio. L'assemblea di Agenzia Mobilità della Romagna è fissata per il 31 marzo.