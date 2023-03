Ginnastica Riccione, che spettacolo: trionfo nella prova Silver di Ravenna

Sport

Riccione

| 13:49 - 29 Marzo 2023

Trionfo per la Ginnastica Riccione a Ravenna.

Trionfo della Ginnastica Riccione nella seconda prova di Serie D LC Junior/Senior Silver di domenica scorsa a Ravenna. Matilde Comandini, Sofia Chirco, Bianca Guerra, Mia Severi ed Alessia Serio sono salite sul gradino più alto del podio con un ottimo punteggio: 188.800. Tra le migliori prestazioni a livello individuale i secondi punteggi di giornata di Matilde Comandini alla parallela e di Mia Severi al volteggio.

“È la prima partecipazione che facciamo come squadra ed è subito arrivata una vittoria - commenta Luca Pizzoni, responsabile tecnico della Silver della Ginnastica Riccione -. Sofia Chirco era ferma da un paio d’anni e nell’occasione è tornata in gara, con grande emozione. Si sono comportate tutte bene e noi istruttori siamo molto contenti perché hanno dimostrato che il lavoro fatto in palestra e l’impegno profuso stanno dando risultati. Matilde (Comandini, ndr) ha fatto una parallela molto pulita e anche le altre ragazze negli attrezzi hanno ottenuto ottimi punteggi. Mia (Severi, ndr) nella trave, dopo gli errori delle due compagne che l’hanno preceduta, è riuscita a tenere alta la concentrazione e a svolgere un esercizio di buon livello; la sua prova è stata determinante per la vittoria”.

Prossimo impegno come squadra LC le fasi nazionali di giugno a Rimini. Le ginnaste Silver saranno impegnate in precedenza nelle gare individuali. Le prime a tornare in pedana saranno le LA3 e LB3 domenica 2 aprile a Fiorano. Mentre le tre squadre della Ginnastica Riccione di LA e LB saranno di scena il 29 e 30 aprile a Formigine.