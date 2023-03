Rimini: per contrasto rapine ai gioiellieri, telecamere collegate con le forze dell'ordine

Attualità

Rimini

29 Marzo 2023





Il Prefetto Rosa Maria Padovano, nell’ambito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, ha incontrato i vertici locali di Confcommercio Gianni Indino e di Federpreziosi Onelio Banchetti, per fare un punto sull’attuazione del “Protocollo Quadro in materia di video-allarme antirapina” stipulato il 4 dicembre 2020 tra il Ministero dell’Interno e le Associazioni nazionali di settore.



All’incontro erano presenti i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e l’Assessore alle Politiche per la Sicurezza Urbana Juri Magrini.



In collegamento video, ha partecipato il direttore nazionale di categoria Steven Tranquilli, assistito dalla dott.ssa Apollonia Lippolis che ha gestito, per Federpreziosi, gli aspetti tecnici e procedurali del citato accordo nazionale e degli accordi provinciali, sottoscritto in Prefettura il 21 febbraio 2022.



L’incontro ha riguardato, in particolare l’adozione di sistemi aggiornati di videosorveglianza e sicurezza antirapina in collegamento con le sale e le centrali operative della Polizia e dei Carabinieri.



I vertici di Federpreziosi-Confcommercio hanno assicurato di aver superato le iniziali difficoltà tecniche di interazione dei sistemi con quelli operativi delle Forze di polizia e di essere pronti all’installazione, da parte dei propri associati, di apparecchiature di ultima generazione ad alta definizione, riferendo dell’imminente inoltro di modalità e dettagli, compresi i processi di formazione tecnica, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri. mInstallazioni e collegamenti che daranno contributi di notevole rilevanza alle attività info-investigative delle Forze dell’Ordine.



Il Presidente di Federpreziosi provinciale ha sottolineato la forte riduzione dei reati contro gli operatori del settore nelle aree in cui i sistemi di video sorveglianza sono già attivi; il Presidente locale di Confcommercio, nel manifestare apprezzamento per l’obiettivo raggiunto a livello nazionale e nel breve volgere, a livello locale, ha evidenziato l’importanza dell’azione divulgativa sia verso gli associati – ai fini di una implementazione dei sistemi di video sorveglianza – che verso i cittadini, i quali potranno beneficiare degli effetti derivanti dall’utilizzo di ulteriori strumenti di sicurezza urbana.



Il Prefetto ha ringraziato Federpreziosi – Confcommercio per lo spirito di collaborazione che anima l’Associazione, rilevando che l’uso delle nuovissime apparecchiature ad alta definizione in collegamento con le sale e le centrali operative delle Forze dell’Ordine rappresentano “strumenti tecnici importanti per la crescita della sicurezza territoriale integrata, atteso che la messa in sicurezza del singolo pone in sicurezza l’intera collettività”.