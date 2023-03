Calcio paralimpico, una vittoria e una sconfitta per Samba Rimini

Sport

Una sconfitta e una vittoria per il Calcio Samba Rimini nella quarta giornata del campionato Dcps (3° livello) andata in scena sabato pomeriggio ad Ascoli. I biancorossi nulla hanno potuto di fronte alla forza superiore della capolista imbattibile Anthropos (8-1, rete di Arseni). Nell'altra gara, più alla portata dei romagnoli, ottimo 6-2 con le marcature di uno scatenato Soleri (tripletta per il bomber), capitan Mancino, Pettini e Arseni. Samba Rimini resta al quarto posto in classifica con dieci punti a -1 dal Castelfidardo. L'ultima giornata del torneo è in programma il 6 maggio sempre nelle Marche contro Fermana e Borgosolesta.



Samba Rimini ieri pomeriggio (martedì 28 marzo), al campo di Lagomaggio, nel suo consueto appuntamento settimanale, ha ospitato in amichevole la squadra sammarinese Special Olympics. Squadre mischiate, punteggio finale di 4-4 e terzo tempo al ristorante con una pizzata.