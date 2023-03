Arriva il primo weekend turistico, un 'mediakit' per gli operatori a Riccione

Turismo

Riccione

| 11:52 - 29 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

L'amministrazione comunale mette a disposizione degli operatori un mediakit per la promozione di Pasqua e Pasquetta a Riccione. Uno strumento che consente di ottimizzare la comunicazione digitale del primo grande weekend turistico dell'anno e che si va ad aggiungere al mediakit già proposto in occasione del lancio degli eventi di tutto il 2023.



Con la grafica firmata da Luca Sarti, il mediakit pasquale offrirà anche una sorta di cartografia del cuore della città, dando la possibilità ad albergatori e operatori turistici in generale di promuovere tutto ciò che accadrà a Riccione nel lungo fine settimana dal venerdì 7 a lunedì 10 aprile: eventi, spettacoli, mostre, scenografie botaniche e luminose.



"Come già in occasione degli eventi principali, come quelli di Natale e Capodanno, abbiamo scelto di dotare gli operatori di uno strumento di comunicazione creativo e puntuale - dice la sindaca Daniela Angelini -. Siamo convinti che una comunicazione personalizzata e accattivante possa essere un piccolo valore aggiunto in termini di promozione".



Una cartografia del cuore



Ecco cosa troveranno gli ospiti della città sul mediakit: Sboccia il Giardino sul mare in piazzale Roma / viale Ceccarini è un sentiero di ulivi, l'albero simbolo di pace, amore e rigenerazione / Spettacoli, street food, musica e artigianato di qualità nell'incanto di Villa Lodi Fè / Una vita per immagini, i ritratti di Frida Kahlo in Villa Mussolini / Tessere i sogni, la mostra di mosaico in Villa Franceschi / Sarà per sempre, Beppe Carletti in concerto alla Granturismo.