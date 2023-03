Frenare la prostituzione e lo sfruttamento, incontro di formazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:47 - 29 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Giovedì 30 marzo l'incontro di formazione per gli operatori di Oltre la Strada, il progetto per frenare la prostituzione e lo sfruttamento delle vittime di tratta. L'Assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda: "Convocherò un Tavolo Provinciale Antitratta per rafforzare le linee di intervento"



All'interno del progetto Oltre la strada, promosso e finanziato dal Comune di Rimini insieme alla Regione Emilia-Romagna, è stato organizzato per domani, giovedì 30 marzo, alle ore 9, negli spazi del Laboratorio Aperto Tiberio, un incontro di formazione per gli operatori sociali e sanitari per fornire loro una dettagliata conoscenza del fenomeno della tratta e di alcuni suoi indicatori generali.



Il progetto Oltre la Strada Rimini afferisce all'omonimo progetto regionale, attivo dal 1996 su tutto il territorio della regione e consistente in un sistema strutturato di interventi declinati a livello locale rivolti a persone vittime di grave sfruttamento e tratta degli esseri umani.







L'obiettivo è quello di supportare e affiancare le persone vittime di sfruttamento lavorativo, sessuale e di tratta, attraverso il contatto, l'emersione, la tutela e la prima assistenza.



A questo si affianca anche la garanzia di adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, così come la promozione e l'inserimento in percorsi di integrazione sociale.







La gestione del progetto è a capo della Papa Giovanni XXIII, individuata di recente attraverso un'istruttoria pubblica.







Le specifiche sono state presentate anche ieri, martedì 28 marzo, nel corso di un incontro tra gli addetti ai lavori e le figure tecniche.





"Si tratta di un progetto importante, che nasce allo scopo di offrire un supporto trasversale e per quanto possibile completo a persone che vivono situazioni estremamente complesse, da cui non è facile uscire - è il commento di Kristian Gianfreda, Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini – Con Oltre la Strada, mediante un lavoro di squadra tra pubblico e privato, proviamo a dare una risposta, per quanto possibile, a queste storie. Il primo passo, appunto, è quello di scoprire, mappare e far emergere gli episodi di sfruttamento tenuti all'oscuro, così da poter poi definire dei percorsi di aiuto e di costruzione di una nuova vita".







"Nelle prossime settimane – aggiunge l'Assessore Gianfreda - è mia intenzione convocare il Tavolo Provinciale Antitratta, uno strumento previsto dalla legge ma che attualmente non è attivo. Un tassello importante per affrontare i fenomeni più emergenti che riguardano la prostituzione, sviluppare riflessioni e linee di intervento".