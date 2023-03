Rimini, incidente davanti all'ospedale: scooter finisce a terra

Cronaca

Rimini

| 11:39 - 29 Marzo 2023

I mezzi coinvolti nell'incidente.

Scatta il verde, lo scooter e il furgoncino partono e il mezzo a due ruote finisce a terra. E' ancora da ricosturire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 29 marzo, davanti all'ospedale di Rimini. I mezzi erano fermi al semaforo pedonale in direzione Riccione. All'arrivo del verde sono partiti e l'uomo alla guida del furgoncino ha visto arrivare il motorino alla sua destra per poi rovinare a terra. Le due persone a bordo dello scooter, di nazionalità peruviana, sono state soccorse da altrettante ambulanze e portate al pronto soccorso con lievi escoriazioni. Il furgoncino non avrebbe riportato danni particolari. Traffico rallentato per la durata dei rilievi della Polizia Locale.