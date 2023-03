Incontro a Rimini con il rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara

Attualità

Rimini

| 11:08 - 29 Marzo 2023

Ingresso dell'Istituto Lettimi.

Domani, giovedì 30 marzo, alle ore 15:00 nell’Auditorium dell’Istituto Lettimi (in via Cairoli, 44 – Rimini) si terrà la conferenza “Pace e guerra nei testi biblici”, a cura di Luciano Meir Caro, rabbino capo della Comunità ebraica di Ferrara. Previsto anche l’intervento musicale dello studente del “Lettimi” Riccardo Di Muro, che eseguirà al pianoforte S. Prokofiev Sonata n. 1 Opera 1.

L’incontro è organizzato da Università Aperta “Giulietta Masina e Federico Fellini”, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “G. Lettimi”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.