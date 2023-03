Attualità

Rimini

| 10:21 - 29 Marzo 2023

La zona abbandonata.

L'area posta dietro alla Colonia Novarese di Miramare che un tempo ospitava il luna park "ormai ridotta a discarica a cielo aperto". La segnalazione al 347 8809485 è arrivata da un nostro lettore. Presente anche un "acquitrino ottimo come nursery per zanzare", scrive ancora il nostro lettore.









