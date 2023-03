Attualità

Rimini

| 09:43 - 29 Marzo 2023

L'imbarcazione abbandonata.

Una barca abbandonata e quasi affondata nei pressi del ponte dei Mille a Rimini. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore che indica lo "spettacolo indecoroso". "Bisognerebbe obbligare i proprietari a rimuovere le proprie imbarcazioni abbandonate e non causare tali spettacoli" scrive il nostro lettore chiedendo anche multe salate per chi "non si interessa ed abbandona la barca".









