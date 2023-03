Cronaca

29 Marzo 2023

Un uomo sammarinese di 67 anni è caduto accidentalmente dal tetto della sua abitazione a Cailungo di Borgo Maggiore mentre lavorava martedi mattina (28 marzo). Nonostante sia stato cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, ha riportato diversi traumi e è stato trasferito in elisoccorso al Bufalini di Cesena per un intervento chirurgico. La polizia civile e la gendarmeria sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente domestico. La prognosi è attualmente riservata.