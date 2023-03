Sorella condannata per appropriazione indebita di 110mila euro dall'eredità del padre

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:43 - 29 Marzo 2023

Una donna sammarinese è stata condannata per appropriazione indebita di 110mila euro dal conto corrente del padre alla sua morte, che avrebbero dovuto essere inclusi nell'eredità. Il fratello ha fatto causa alla sorella dopo aver scoperto il prelievo e ha rifiutato la proposta di un accordo per metà della somma. La difesa ha proposto un patteggiamento, che è stato accettato, e la donna è stata condannata a 4 mesi di prigione, 300 euro di multa e 16 mesi di interdizione, ma la sospensione condizionale è stata concessa. La difesa del fratello ha annunciato una causa civile per il risarcimento.