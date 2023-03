Cronaca

Rimini

| 19:38 - 28 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.

In un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 28 marzo), un uomo ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un autocarro lungo la SP 31 in via Coriano, nelle vicinanze della località Osteria del fiume a Rimini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi di legge. L'uomo coinvolto nell'incidente è stato trasportato all'ospedale "Infermi" di Rimini con un codice di media gravità.