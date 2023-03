San Leo, che sorpresa: in sella alla sua bici arriva la leggenda Francesco Moser

Attualità

San Leo

| 17:30 - 28 Marzo 2023

Il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi insieme a Francesco Moser.

Una graditissima visita che rimarca ancora una volta la bellezza di un territorio come la Valmarecchia. Questa mattina (28 marzo) in sella alla sua bici, a fare da apripista ad una carovana di cicloturisti francesi e tedeschi, ha fatto visita al borgo di San Leo la leggenda del ciclismo che risponde al nome di Francesco Moser. 71 anni e non sentirli: a 35 anni dal ritiro infatti, il campione detiene ancora il record italiano di vittorie su strada (273). Nella storia del ciclismo, solo Merckx e Van Looy hanno vinto di più. Per lui l'arrivo in piazza Dante Alighieri è stata meno che una "passeggiata di salute", dove è stato accolto dal sindaco Leonardo Bindi e da un ottimo rinfresco, allestito per l'occasione e per tutto il plotone dal Bar Alchimia. "È stato un onore per noi accoglierlo" ha commentato il titolare del bar del centro storico. Una calorosa accoglienza a nome della cittadina fra sorrisi e foto per immortalare ancora una volta l'apprezzamento di sportivi e turisti per questa valle così bella da scoprire.