Rimini Calcio: la rivincita di Antonioli sulla panchina dell'Imolese

Sport

Rimini

29 Marzo 2023

Mauro Antonioli FACEBOOK.



Sembrava destinata a retrocedere mestamente, invece il ritorno sulla panchina di Mauro Antonioli ha ridato vitalità all'Imolese. La sconfitta di domenica con un Pontedera tornato ad alti livelli non deve ingannare: i rossoblu prima di quell'incontro avevano totalizzato 2 pareggi e 3 vittorie consecutive. Antonioli in sostanza, al ritorno sulla panchina dopo l'esonero del 27 novembre 2022, ha perso due sole partite su sette, peraltro contro avversari di un certo rilievo, Carrarese e Pontedera.



Contro il Rimini sabato (1 aprile) i rossoblu saranno però alle presenze con l'emergenza porta: con Rossi infortunato e Molla squalificato, sarà la volta di Federico Adorni, classe 2000 scuola Parma che due anni fa ha vestito la maglia del Rimini. Degli altri ex, Giacomo Tulli è una delle prime alternative dell'attacco, mentre Federico Paponi è fermo per un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio, lo stesso che ha costretto al forfait due punti fermi della difesa, Cerretti e Zagnoni. Quest'ultimo, esordiente in C a 28 anni, aveva ben figurato. Certamente il mercato di gennaio ha dato alla piazza i rinforzi attesi: su tutti l'esperto attaccante Simone Simeri, che ha timbrato il cartellino 6 volte. Nel 4-3-2-1 di Antonioli opera come terminale offensivo, con alle spalle l'ex Carrarese D'Auria e il talento scuola Milan De Feo, 4 reti e 2 assist. A centrocampo operano due under come mezzali, l'ex vivaio Spal Faggi e l'ex Viterbese Zanon, mentre il regista arretrato è Bensaja, oppure Bertaso. Le alternative "over" ad Antonioli non mancano, con l'ex Catania Bani e Zanini. In difesa il tecnico rossoblu può contare su difensori affidabili: Maddaloni, spostato a destra, Camilleri e De Vito, mentre a sinistra c'è l'under Annan. Spesso, per ragioni legate al minutaggio degli Under, trovano spazio anche l'ex Sanpaimola Federico Fort, classe 2002, e il 2001 Laurens Serpe, fratello maggiore di Philip, difensore biancorosso.



ric. gia.