Calcio Promozione: Sampierana, Barontini: 'In 18 giornate 14 vittorie e un solo ko. Pronti al rush finale'

| 16:50 - 28 Marzo 2023

Il tecnico della Sampierana Federico Barontini.

Con la sconfitta per 2-0 sul campo del Fratta Terme si è interrotta la straordinaria cavalcata della Sampierana, ma in casa della leader del girone E - è a +1 sul Gambettola – non si fanno assolutamente drammi.

“Prima o poi doveva capitare una sconfitta - sottolinea il tecnico della Sampierana Federico Barontini – . L'ultima partita l'abbiamo persa in trasferta contro la Stella, a fine ottobre, ottava giornata di andata. Da allora in 18 giornate abbiamo raccolto 14 vittorie, tre pareggi ed una solo sconfitta, quella di Fratta Terme. Non abbiamo proprio nulla da rimproverarci”. Non solo. La Sampierana ad un certo punto era distanzata di sette lunghezze dalla rivale e prima dell'ultimo turno era in testa a +4, cioè ha collezionato 11 punti in più del Gambettola.







Mister Barontini, quanto hanno pesato le assenze di Lanzi e Narducci?



“E' vero che Narducci e Lanzi sono i giocatori di maggiore temperamento della mia rosa, ma non credo che la musica sarebbe cambiata con loro in campo: siamo stati al di sotto delle nostre possibilità come squadra e quando non giochi al cento per cento delle tue possibilità paghi dazio. Successe contro la Stella, è successo domenica. Il Fratta Terme ci è stato superiore sotto tutti i punti di vista, tecnico ed agonistico. Non abbiamo recriminazioni di sorta”.

Nel prossimo turno affrontate il Forlimpopoli che viene da un pesante ko interno contro il Cervia (2-5)...



“Quel risultato è bugiardo e in tutta sincerità avrei preferito che il Forlimpopoli avesse vinto perchè sarebbe stato più tranquillo e invece troveremo un avversario arrabbiato e concentrato, assetato dalla sete di riscatto, la stessa che anima la mia squadra. Sono certo che uscirà una partita di qualità che come sempre cercheremo di vincere con tutte le nostre forze”.



Oltre a Lanzi (infortunato) non avrete Pippi, Petrini e Corzani per squalifica: erano diffidati e sono stati ammoniti.

“Corzani ha fatto un fallo di gioco, gli altri si sono beccati un giallo a posteriori evitabile, ma che per il nervosismo del momento è del tutto comprensibile. Tra l'altro siamo riusciti fin qui a gestire benissimo i cartellini tanto che solo Lanzi è stato squalificato per somma di ammonizioni. Rientra Narducci e a centrocampo dovrò cambiare qualcosa, ma sono certo che i sostituti saranno all'altezza del compito perché hanno tanta voglia di rendersi utili”.

Mancano quattro partite alla fine tra cui lo scontro diretto in trasferta contro il Gambettola all'ultimo turno.



“In qualsiasi altro girone la seconda sarebbe promossa per cui chi vincerà il campionato lo avrà meritato. La Sampierana è partita per migliorare rispetto all'ultima stagione in cui in 26 partite fece 39 punti. Ora con lo stesso numero di partite ne abbiamo 62 e siamo al comando con un punto di vantaggio. La soddisfazione per la nostra meravigliosa stagione deve essere più grande della delusione per la sconfitta di Fratta Terme. Le nostre chances di promozione ce le giocheremo probabilmente nello scontro diretto: in vantaggio o sotto dovremo interpretarlo a viso aperto come ci impone la nostra identità di squadra”.