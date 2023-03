Smac Card San Marino, sconto per acquisto carburante risale da 10 a 15 cent al litro

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:46 - 28 Marzo 2023

Il governo sammarinese fa dietrofront sugli sconti per gli acquisti di carburante. Il 1 gennaio 2023 infatti la ricarica della Smac Card era scesa da 15 a 10 centesimi per ogni litro di carburante erogato, una disposizione che doveva rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2028. Oggi (mercoledì 28 marzo) la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha ufficializzato il ripristino della vecchia tariffa: 15 centesimi per ogni litro di carburante acquistato, in base al prezzo medio giornaliero di riferimento. Il provvedimento entrerà in vigore da sabato 1 aprile.