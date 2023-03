Superbonus e il "disastro causato dal governo". Croatti: "Al lavoro per sistemare"

Attualità

Rimini

| 15:34 - 28 Marzo 2023

Sen. Marco Croatti (M5S).

“Il disastro causato dal governo sul tema dei bonus edilizi sta costringendo il Parlamento a riscrivere in commissione finanze il decreto legge che aveva totalmente bloccato la cessione dei crediti d'imposta. Si corre dunque ai ripari dopo le denunce e gli appelli che abbiamo lanciato in questi mesi”. Lo comunica il senatore del MoVimento 5 Stelle, capogruppo 5s della commissione finanze del senato, Marco Croatti.

“Verranno ripristinati sconto in fattura e cessione per gli immobili Iacp e Onlus, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi in edilizia libera. Inoltre ci sarà la proroga per il Superbonus 110 per cento sulle case unifamiliari e lo slittamento a novembre dei termini per la cessione dei crediti per lavori eseguiti nel 2022.

Grazie a una riformulazione di un emendamento del M5S si prevede altresì la possibilità per tutti di usare la detrazione in 10 anni, dando maggiore spazio di investimento anche alle fasce meno abbienti”. Prosegue Croatti.

“Infine per sbloccare i crediti incagliati il governo si appresta ad avallare la creazione di una piattaforma pubblico-privata per la certificazione e circolazione dei crediti stessi, ovvero la stessa identica soluzione proposta dal M5S in decine di emendamenti a partire dal governo Draghi, e addirittura prevista per la prima volta in una proposta di legge da noi depositata al Senato nell'ottobre 2019, prima della pandemia".

Il governo Meloni dunque fa finalmente retromarcia rispetto a scelte scellerate che hanno messo in ginocchio un intero comparto e in difficoltà molte famiglie anche del nostro territorio. Meglio tardi che mai”. Conclude Croatti.