Ex sede Usl preda di degrado e vandalismo. Insieme per Coriano non ci sta

Attualità

Coriano

| 15:11 - 28 Marzo 2023

L'ex sede Usl di Coriano.

I consiglieri di Insieme per Coriano denunciano in una nota il degrado della vecchia sede dell'Ausl e accusano il sindaco Ugolini di non aver dato seguito alla promessa di recuperare l'immobile attraverso i fondi del Pnrr. Il progetto prevedeva la costruzione del nuovo polo scolastico dedicato all'infanzia, ma in questi mesi "è calato il silenzio, mentre la situazione della vecchia sede Ausl è davanti agli occhi di tutti". Un edificio "preda del degrado e dell'incuria", con "sporcizia e muri, porte e vetri danneggiati", "dove i vandali sembrano farla da padroni". "Le immagini che ci hanno inoltrato alcuni cittadini parlano da sole", chiosano i consiglieri.