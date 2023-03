Accusato di spaccio, 75enne si difende: "Non ho bisogno di 'arrotondare', ho una pensione"

Cronaca

| 14:02 - 28 Marzo 2023

La sua vicenda ha avuto un'eco mediatica significativa: un 75enne, residente in un appartamento di un condominio in una zona centrale di Rimini, è stato arrestato qualche giorno fa per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.



Oggi (martedì 28 marzo), assistito dall'avvocato Matteo Paruscio, l'uomo è stato sentito dal giudice e ha negato ogni accusa, sostenendo di non aver avviato alcuna attività di spaccio e di non averne bisogno, potendo contare su una pensione e vivendo in un appartamento di proprietà della propria famiglia. Diversamente da quanto emerso precedentemente, non ci sono telecamere puntate sull'esterno per monitorare l'arrivo di persone: il condomino è dotato di un videocitofono. Il 75enne punta a dimostrare in sede processuale la sua totale innocenza, anche per l'assenza di droga sequestrata all'interno del suo appartamento - due dosi di crack sono state rinvenute nel montante della finestra che si trova lungo le scale dell'immobile - mentre il giudice ha confermato gli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato.



Gli accertamenti della polizia locale di Rimini sui fatti erano stati avviati a seguito di alcune segnalazioni attorno al condominio ed era stato riscontrato il passaggio di molte persone, alcune delle quali, fermate durante le indagini, erano state trovate in possesso di droghe di diverse tipologie.