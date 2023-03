Nuova tratta Metromare, ma non solo: con i fondi Pnrr, Rimini continua a innovarsi

Attualità

Rimini

| 13:41 - 28 Marzo 2023

Metromare ARCHIVIO.





Giovedì 6 aprile l'amministrazione comunale di Rimini presenterà ufficialmente il progetto della seconda tratta del Metromare, dalla stazione a Rimini Fiera, mentre domani (mercoledì 29 marzo) prenderà il via la conferenza dei servizi. L'assessore Roberta Frisoni, in una nota, ricorda che l'intervento sarà finanziato dai fondi Pnrr e che nel complesso l'amministrazione comunale è stata in grado di intercettare 108 milioni di euro per importanti progetti: i tre nuovi asili nido al parco Pertini di Marebello, in via Codazzi e a Viserba, tra gli interventi finanziati in ambito scolastico; i tratti 6 e 7 del Parco del Mare sud, la nuova piscina comunale.



Per Frisoni, "Rimini è stata tra le realtà che più di altre hanno creduto nelle opportunità aperte dal Next Generation UE" e in questa fase si stanno mettendo in campo tutti gli sforzi "per rispettare le scadenze stringenti e i paletti fissati dall'Europa", tenuto conto anche delle criticità emerse, come l'aumento delle materie prime con conseguente aumento dei costi degli interventi. "A questo - si rammarica Frisoni - si aggiungono i segnali poco incoraggianti che arrivano da Roma e da Bruxelles e che tra meline, rimpalli e ritardi che non fanno presagire nulla di buono rispetto alla possibilità di utilizzo di ulteriori risorse per il prossimo futuro".



L'assessore Frisoni chiede lumi sullo sblocco dei fondi per lo Sviluppo e la Coesione, "necessari a traghettare il Paese anche oltre il Pnrr", accusando il governo di procrastinare questi fondi, "congelando risorse" che in passato hanno permesso a Rimini "di dare attuazione a opere strategiche in primis il Parco del Mare, oltre a quelle viarie, le rotatorie di via Grazia Verenin e di via Cavalieri Vittorio Veneto in zona aeroporto".



Sono tante "Le partite aperte su Rimini" che grazie a questi fondi "potrebero accelerare, "dando gambe nei prossimi anni a cantieri importanti, a beneficio della comunità”.