Riccione, nuovi lampioni in viale Corridoni e in via Gramsci Da mercoledì 29 marzo al via i lavori di installazione

Attualità Riccione | 13:41 - 28 Marzo 2023 Viale Corridoni, Riccione (foto di D.Casalboni). Partiranno domani (29 marzo) i lavori di riqualificazione ai fini dell’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica dei viali Corridoni e Gramsci. Il progetto è già stato finanziato e la spesa complessiva dell’investimento ammonta a 130.000 euro. Si tratta di uno stanziamento da 130 mila euro di fondi statali all’anno confermati anche nel 2023 e che Riccione riceve dal 2019. “Un intervento importante che ci permette di andare nella direzione del risparmio e dell’efficientamento energetico. Nelle vie che sono oggetto del progetto andremo infatti a sostituire i vecchi lampioni con lampade tradizionali con nuovi pali e lampade a led” – ha detto Simone Imola, assessore ai Lavori Pubblici. < Articolo precedente Articolo successivo >