Rimini, arriva l'estate: è tornato lo Shuttlemare. In spiaggia gratis e senza auto

Attualità

Rimini

| 13:38 - 28 Marzo 2023

ShuttleMare a Rimini.

Ecologico, comodo e accessibile: è Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata che, dall’8 aprile e per il terzo anno consecutivo, il Comune di Rimini metterà gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento delle spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100.



Shuttlemare è ecologico perché consente di lasciare la macchina a casa, o in uno dei tanti parcheggi scambiatori, e di raggiungere il mare senza il pensiero del parcheggio.

È comodo perché è sufficiente prenotare la propria navetta attraverso la nuova app My Start Romagna, in qualsiasi momento, indicando il proprio punto di partenza e ricevendo indicazione sulla fermata più vicina dove prendere il servizio, insieme alla comunicazione del tempo di attesa previsto.

È accessibile perché fruibile anche dagli utenti in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione.



Dopo i buoni riscontri del 2021, quando il servizio fu lanciato in via sperimentale, e dopo il grande successo dello scorso anno, testimoniato dall’elevato numero di utilizzatori (quasi 41.500 i passeggeri trasportati nel periodo estivo), il servizio gestito da Start Romagna torna a partire dall’8 aprile tutti i sabati e le domeniche, i prefestivi e i festivi, dalle 9:00 alle 21:00.

A partire dal 2 giugno e fino al 10 settembre, il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00.

La novità, rispetto alle passate edizioni del servizio, riguarda l’applicazione di prenotazione del servizio: da quest’anno, infatti, la nuova app My Start Romagna, già scaricabile e attiva per tutti i servizi a chiamata gestiti da Start Romagna, sostituirà la vecchia Shotl. Restano invariate le modalità di funzionamento.



COME FUNZIONA

Il servizio è rivolto a chi arriva dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto.

Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

Usare la navetta Shuttlemare è ancora più facile: è possibile lasciare l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

https://www.startromagna.it/shuttle-mare/





La dichiarazione dell'Assessora alla mobilit Roberta Frisoni





“Il numero di utilizzatori quasi triplicato nell’ultimo anno e il gradimento riscontrato attraverso i questionari, ci hanno portato a confermare per il terzo anno questo importante servizio gratuito di mobilità rivolto a cittadini e turisti e questo nonostante un contesto economico fortemente condizionato dall’impennata dei costi per il trasporto. Un’azione che rientra nella strategia che stiamo portando avanti insieme a Agenzia Mobilità e Start Romagna che punta ad ampliare i servizi per una mobilità sempre più attenta all’ambiente con l’obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di usufruire di una gamma sempre più ampia di possibilità di spostamento alternative, usando le opportunità offerte dalla tecnologia, con l’obiettivo di alleggerire il peso delle auto private sulle strade della città, consentendo un utilizzo sempre più capillare del trasporto pubblico sostenibile e dei parcheggi scambiatori a monte della ferrovia. Serve un cambio delle abitudini che punti sull’integrazione dei servizi a disposizione”.