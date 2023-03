Alcol alla guida, 20 patenti ritirate: c'è chi aveva tasso alcolemico tre volte sopra il limite

Cronaca

Rimini

28 Marzo 2023

Polizia locale di Rimini ARCHIVIO.





Tempo di bilanci per la polizia locale di Rimini sulle attività svolte nel fine settimana. In totale sono state 20 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 12 le denunce per lo stesso motivo; la più grave situazione è risultata quella di un automobilista il cui tasso alcolemico riscontrato è stato di 1,72 g/l, tre volte superiore a quello consentito. Tra le 20 patenti ritirate, ci sono anche quelle di due neopatentati che, per legge, devono avere tasso alcolemico pari a zero. Le zone controllate in particolar modo sono state quelle limitrofe al centro storico di Rimini e l'area di Marina Centro. "I servizi della Polizia Locale a garanzia della sicurezza stradale continueranno che nei prossimi giorni", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota.