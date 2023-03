Coriano si candida al bando per realizzare una zona fitness in area verde

Attualità

12:56 - 28 Marzo 2023

Per favorire le attività sportive all’aperto la giunta comunale di Coriano ha dato il via libera alla partecipazione del bando "Sport di tutti - I parchi 2023". L'obiettivo è realizzare al parco Viganò di Ospedaletto un’area attrezzata polivalente con un circuito a corpo libero e con sei macchine per l’allenamento cardio e isotonico. L’iniziativa rientra nel progetto Sport e Salute S.p.A per incentivare la pratica dello sport nei parchi pubblici.



Il comune di Coriano, per partecipare al bando con il progetto Medium relativamente alla tipologia di attrezzature previste, ha individuato 300 metri quadri di area pianeggiante al parco Viganò, senza barriere architettoniche e con un impianto di illuminazione pubblica che consentirà lo svolgimento di esercizi ginnici con gli attrezzi anche in orario serale. Nel caso di finanziamento l’intervento che avrà un costo complessivo di oltre 36mila euro, sarà cofinanziato per il 50% dal bando Sport e Salute e per il restante 50% dal Comune. Saranno totalmente a carico dell’amministrazione i lavori di realizzazione della pavimentazione antitrauma e di rifinitura del manto erboso per un importo di 10mila euro.



Apposita segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo delle attrezzature verrà posizionata per informare le persone che vorranno fruire della palestra a cielo aperto. “Cogliamo ogni occasione di partecipazione a bandi che possano migliorare la qualità dei vita e le abitudini dei cittadini - afferma l’assessore allo Sport, Anna Pecci - . Il parco Viganò già attrezzato con giochi per bambini e dotato di una nuova panchina arancione dedicata alle donne, posizionata le scorse settimane, potrà così essere arricchito con attrezzature sportive per avvicinare quante più persone possibile al movimento e all’allenamento in spazi in mezzo alla natura. L’attenzione e la cura delle aree verdi, da Coriano capoluogo alle frazioni, prosegue secondo un preciso filo logico di valorizzazione del territorio”.