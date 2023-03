Come nasce uno spettacolo: 'Cesare Cremonini live - inside the show' al Mir di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:11 - 28 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

La sesta edizione di MIR, l’appuntamento dedicato a tutti i professionisti e appassionati di innovazione e le tecnologie audio video, si preannuncia come la più ricca e coinvolgente di sempre. Organizzata da Italian Exhibition Group dal 2 al 4 aprile nel quartiere fieristico di Rimini coinvolge l’intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast.





Al MIR il “Cesare Cremonini Live – Inside the show”, in programma domenica 2 aprile, vedrà la partecipazione di alcuni celebri nomi che contribuiscono a rendere il tour del cantautore bolognese un successo. Dalle 14.30 alle 15.30 nell’area della TECH Arena (padiglione A3) si scoprirà come nasce un grande show, quali sono i processi creativi che portano a un risultato finale di eccellenza. Si potrà entrare nella fucina del tour, dalla genesi del concept fino alle scelte tecniche e alla realizzazione del progetto. Sul palco ci saranno Claudio Santucci, Partner Giò Forma, Marco Monforte, Responsabile Audio per Cesare Cremonini, ma anche il Light Designer Mamo Pozzoli e Riccardo Genovese, Direttore Tour per Live Nation Italia.







L’appuntamento, a cura di Show Gear Network, si inserisce in un contesto di eventi con protagonisti figure di spicco a livello nazionale e internazionale nei vari settori del live entertainment. Per potervi partecipare è necessario effettuare la prenotazione sul portale web ufficiale .







Il MIR permette non solo di scoprire le più recenti novità in termini di soluzioni, prodotti e attrezzature per il live entertainment, ma anche di partecipare a convegni, meeting, masterclass, dibattiti ed eventi di formazione. Dedicati sia a chi si appresta a muovere i primi passi nel mondo dei live show sia a chi desidera tenersi aggiornato sul trend e le nuove tecnologie, questi appuntamenti rappresentano occasioni uniche e imperdibili per incontrare i più affermati esperti del settore e attingere a piene mani dalla loro esperienza professionale.







Sul sito di MIR 2023 è possibile visualizzare il calendario degli eventi, in costante aggiornamento, l’elenco delle aziende espositrici e ottenere tutte le informazioni per fruire al meglio le tante iniziative dell’evento.