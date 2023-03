Claudio Cecchetto critica ITA Airways per overbooking e sgradevole viaggio in Economy

Attualità

Riccione

| 11:27 - 28 Marzo 2023

Claudio Cecchetto, foto dal profilo Twitter.

Claudio Cecchetto, noto talent scout italiano e ambasciatore degli eventi di Visit Romagna nominato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, ha recentemente avuto un'esperienza sgradevole con la compagnia aerea ITA Airways. Cecchetto aveva acquistato un biglietto premium per un volo internazionale e si era presentato al check-in con tre ore di anticipo, ma gli è stato comunicato che il suo posto non era più disponibile a causa di overbooking. La compagnia gli ha offerto una sistemazione in Economy, rimborsando la differenza di prezzo, ma Cecchetto ha espresso forte disappunto sui social, dichiarando di preferire scegliere il suo posto, soprattutto per viaggi lunghi.



In seguito alla pubblicazione dei suoi post, la polemica si è accesa Twitter e molti utenti hanno espresso il loro malcontento nei confronti della compagnia aerea ITA Airways, evidenziando le loro stesse esperienze negative di volo. Anche la showgirl Sabrina Salerno, scoperta da Cecchetto, ha commentato l'accaduto con un laconico "roba da matti".



Cecchetto ha anche voluto sottolineare che i dipendenti ITA che ha incontrato sono stati molto cordiali e professionali, nonostante la situazione, mentre la compagnia aerea non è riuscita a soddisfare le sue aspettative e quelle dei passeggeri.