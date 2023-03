Footgolf, prima tappa del campionato Aifg: sesto posto per Rimini

Sport

Rimini

| 11:18 - 28 Marzo 2023

I ragazzi del Rimini Footgolf impegnati a Torre Canavese.



Domenica sul "green" per i ragazzi del Footgolf di Rimini. Lo scorso 26 marzo il Canavese Golf-Country Club, a Torre Canavese (Piemonte) ha ospitato infatti la prima tappa del campionato nazionale AIFG, che si è conclusa, per i ragazzi biancorossi, con il sesto posto di squadra. La tappa è stata vinta da Footgolf Genova davanti a Bitta Team e Motta.



Nove i giocatori del Rimini Footgolf scesi in campo, questi i punteggi individuali:



Zerbini -7

Cavicchi -4

Rossi -4

Polverelli -2

Lucchini -1

Fabbri 1

Fasciani 3

Marcaccio 6

Melloni 12



INFO Per informazioni e per entrare in squadra è possibile contattare il presidente Cristian Fabbri (347 8076062), Roberto Tosto (338 9696652), Mattia Zerbini (320 4481341). Email: footgolfrimini@libero.it. Altre informazioni: Rimini Footgolf su Facebook.