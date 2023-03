Judo, Sofia Longo da Riccione sul podio del Trofeo Italia prima tappa

Sport

Riccione

| 10:52 - 28 Marzo 2023

Sofia Longo con il padre/maestro Giuseppe.

Si è svolta a Taranto la prima tappa del Trofeo Italia di judo dedicata agli under 15. La gara era valevole per conquistare importanti punti di ranking che a fine anno permetteranno ai migliori atleti l'accesso diretto ai Campionato Italiano A1.

Per la sez. Judo della Polisportiva Riccione ha partecipato la 13enne Sofia Longo nella categoria di peso -40 kg. La Judoka Riccionese si presentava alla gara quale testa di serie nr.1, forte della 3a posizione in ranking nazionale. Sofia ha affrontato al primo incontro una brava atleta romana, da subito molto aggressiva. La Longo è riuscita a sfruttare la spinta dell'avversaria per marcare un wazari (mezzo-punto). Successivamente la romana ha cercato in ogni modo di recuperare lo svantaggio, ma la riccionese è stata brava a controllare l'avversaria e tenere il vantaggio fino alla fine del match.



In semifinale Sofia si è confrontata con la rappresentante toscana, proveniente da Piombino. È stato un incontro lunghissimo durato 3 minuti relativi al tempo regolamentare e altri 3 minuti di "golden score" (ossia i tempi supplementari, ove al primo risultato utile di uno dei due opponenti l'incontro termina). Pur riuscendo a controllare l'avversaria, è apparso subito che l’atleta toscana era particolarmente ostica. Così Sofia, guidata alla sedia dal genitore/tecnico Maestro Giuseppe Longo, ha gestito l'incontro fino alla fine portando l'avversaria a subìre due sanzioni che le hanno permesso di accedere alla finale per contendersi il primato della gara con una forte atleta friulana.



In finale, la riccionese ha subìto subito una buona azione della ragazzina udinese passando in svantaggio. Successivamente Sofia è riuscita a marcare almeno due attacchi importanti ben difesi dall'avversaria, fino a quando quest'ultima con un'altra buona azione ha chiuso i conti con un nuovo punto che ha determinato la fine dell'incontro, lasciando la riccionese nel secondo gradino del podio.



"Sofia è stata determinata e vincente. Ha fatto un buon judo ma allo stesso tempo ha dimostrato una discreta maturità agonistica gestendo incontri difficili. Fisicamente ha ben tenuto dimostrando che il lavoro in palestra compresa, la preparazione atletica tenuta dalla dott.ssa Giogia Oppioli, sta dando ottimi frutti. Siamo soddisfatti e certamente anche se questo secondo posto non ci soddisfa a pieno è certamente uno stimolo per i prossimi appuntamenti." dichiara il DT della sez. Judo Maestro Longo, il quale conclude "Sofia è saldamente nella parte alta della ranking list nazionale e sta già pensando al prossimo Trofeo Italia di Maggio.".