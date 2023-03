Nasce a Bellaria Adob Romagna, associazione per la Donazione di Organi e il dono Biologico

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:22 - 28 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Nasce a Bellaria Igea Marina l'Associazione per la Donazione di Organi e il dono Biologico in Romagna (ADOB Romagna) "è indispensabile agire concretamente" dicono i fondatori "per promuovere il benessere psico-fisico e sociale del singolo"

"Il dono volontario, libero e consapevole di diverse parti del corpo, che abbiamo definito Dono Biologico" dice Giorgia Brugnettini, imprenditrice e Presidente di ADOB Romagna, "risponde sia al principio di tutela del benessere psico-fisico e sociale dei singoli cittadini in condizioni di disagio, sia alla necessità di mantenere alto il livello di espressione della responsabilità e reciprocità sociale che, in base ai principi di solidarietà, vede le persone e le comunità coinvolte verso un unico obiettivo: il benessere di tutti".



Quindi non solo la promessa di donare, al termine della nostra vita terrena, gli organi e i tessuti a scopo di trapianto terapeutico, non solo la donazione di sangue ed emoderivati o di midollo osseo, ma anche la donazione di nutrienti (latte materno), capelli e porzioni di organi "di risulta" a seguito di interventi chirurgici.



Su questo tema, che solleva problemi di carattere etico, sociale, morale e culturale è indispensabile rispondere in modo univoco e trasparente evidenziando anche le basi scientifiche che, dal punto di vista clinico, confermano la validità del Dono Biologico.



"È indispensabile" conclude Giorgia Brugnettini "che il Dono Biologico resti libero, volontario, consapevole e informato e non remunerato sia in forma diretta sia in forma indiretta; tutelare con ogni mezzo possibile e senza discriminazioni la libertà personale e i diritti dei donatori e potenziali donatori, dei riceventi o potenziali riceventi e delle loro famiglie; verificare, puntualmente e costantemente, la corretta applicazione di tutte le norme di legge vigenti in materia promuovendo anche l'emanazione di nuove leggi e regolamenti; contrastare, anche con l'aiuto delle Forze dell'Ordine, ogni forma di informazione ingannevole in materia di Dono Biologico; co-programmare e co-progettare in stretta collaborazione con le istituzioni e i professionisti del settore sanitario tutte le azioni di formazione e informazioni necessarie per far crescere la cultura della donazione operando nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di culto e di aggregazione sociale."