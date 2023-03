Avis Novafeltria, alla festa del Donatore anche i referenti della provincia

Attualità

Novafeltria

| 10:01 - 28 Marzo 2023

I rappresentanti delle Avis provinciali.

Domenica 26 marzo si è svolta l'annuale festa del Donatore dell'Avis di Novafeltria, un'associazione di volontariato composta da 700 donatori provenienti dai comuni dell'Alta Valmarecchia. Oltre all'Amministrazione comunale hanno partecipato le Avis della provincia di Rimini: Bellaria, Sant'Arcangelo, Verucchio, Rimini, Riccione, Cattolica, Misano, Coriano, San Giovanni Marignano e Morciano. E' stata celebrata la Santa Messa nella chiesa di Sartiano da Don Elio. Il religioso ha ringraziato le associazioni Avis e i Donatori, evidenziando l'importanza di donare sangue come gesto concreto di solidarietà per il bene della comunità e la salvaguardia della vita. Un patrimonio collettivo in cui ognuno di noi può attingere in ogni momento in caso di necessità, una garanzia per la salute di tutti. L'Avis ha colto l'occasione per donare alla chiesa di Sartiano il supporto al tabernacolo del XVI secolo realizzato da Benito, Giorgio e Giampiero componenti del direttivo Avis. La festa si è conclusa con il pranzo in cui sono state consegnate le benemerenze ai Donatori.