Primavera 'pazza', grandinata su Rimini e risveglio con temperature fredde

| 09:09 - 28 Marzo 2023

Grandine su Rimini PH MICHELE BACCARO.



Una forte grandinata si è abbattuta nella serata di ieri (lunedì 27 marzo) sulla costa tra Bellaria Igea Marina e Rimini. Come anticipato dalle previsioni, l'afflusso di aria più fresca in quota ha provocato rovesci e temporali sparsi: "Nella serata temporali più intensi hanno interessato le aree costiere tra Bellaria e Rimini determinando grandine di piccole dimensioni con strade imbiancate. Gli accumuli sono oscillati tra i 5 e i 10 mm ma molto disomogenei sul territorio", spiega Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



L'instabilità è durata poche ore, ma questa mattina il risveglio nell'entroterra, a sua volta interessato da rovesci temporaleschi, ma senza grandine, è stato freddo: temperature in Alta Valmarecchia tra 0° a 2°, qualche grado più in costa. "Ci tengo a sottolineare - prosegue Antonioli - che questo arrivo di aria più fredda, oltretutto rapido, è tipico della stagione primaverile, la cui caratteristica principale è la variabilità e l’alternanza tra fasi più stabili e miti e fasi più fresche e perturbate".



Giovedì 30 marzo le temperature saranno nuovamente in salita a causa di venti da sud-ovest, qualche possibile piovasco venerdì 31 marzo nelle aree appenniniche, poi aprile inizierà con una perturbazione con possibili rovesci nelle serate di sabato 1 e domenica 2 aprile.