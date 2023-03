Rimini pensa a intitolare la rotonda di piazzale Fellini al celebre cantautore Lucio Battisti

Attualità

Rimini

| 08:26 - 28 Marzo 2023

Omaggio a Battisti "Gli intitoleremo la rotatoria davanti a piazzale Fellini".

Il Comune di Rimini sta considerando di intitolare la rotonda di piazzale Fellini al celebre cantautore Lucio Battisti. L'assessore con delega alla Toponomastica ritiene che la proposta sia ben fondata e che si inserisca perfettamente nella scelta dell'amministrazione di intitolare le vie del lungomare a cantanti e artisti del mondo della musica e dello spettacolo. La moglie di Battisti aveva chiesto al Comune di intitolare la rotatoria davanti al Grand Hotel al marito, che si era trasferito a Rimini dopo il loro matrimonio nel 1976. Il procedimento per l'intitolazione è ancora lungo, ma se il voto favorevole verrà espresso sia in giunta che in consiglio comunale, l'intitolazione potrebbe avvenire entro la prima settimana di maggio. Dopo il parere vincolante della Prefettura, che richiederà sei o otto mesi, l'obiettivo è che la rotonda venga intitolata a Battisti per l'estate 2024.