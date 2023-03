Richiesta di revisione processo Butungu: "legittima e rispetta principi del giusto processo"

Attualità

Rimini

| 08:19 - 28 Marzo 2023

L’arresto di Butungu nel 2017.

La Camera Penale degli avvocati di Rimini ha rilasciato una nota per chiarire che la richiesta di revisione del processo Butungu, presentata dai legali del condannato, è un diritto legittimo nella fase esecutiva della pena e non viola il principio del giusto processo. La nota è stata pubblicata in risposta alle dichiarazioni del sindaco Jamil Sadelgovaad, che si è detto sgomento dalla possibilità che il condannato possa tornare libero. Il presidente dell'associazione, Alessandro Sarti, ha sottolineato che la revisione è una possibilità prevista dal codice di procedura penale, indipendentemente dalla gravità dei reati, e che l'associazione difende solo i principi del giusto processo e del diritto di difesa, senza avere alcun interesse politico.