Coppia di Rimini denunciata per furto di gioielli da una gioielleria ad Anghiari

Due persone di 45 anni di Rimini sono state denunciate per aver rubato quattro gioielli dal valore di circa 1.300 euro da una gioielleria ad Anghiari. La coppia aveva chiesto di vedere alcuni preziosi e, quando il titolare si è distratto, hanno rubato i gioielli e sono fuggiti. Il proprietario della gioielleria ha subito segnalato il furto ai carabinieri di Sansepolcro, che hanno individuato un furgone vicino al negozio. Il giorno successivo, i sospettati sono tornati in Valtiberina per compiere altri crimini, ma sono stati arrestati e trovati in possesso della refurtiva. Le indagini hanno portato i carabinieri a Cesena e Civitanova Marche, dove due negozi "Compro-Oro" avevano acquistato gli oggetti rubati. La refurtiva è stata restituita al proprietario legittimo, mentre la coppia è stata denunciata per furto, ricettazione e possesso di armi.