Basket A2, RivieraBanca: fase orologio, si riparte contro Latina

Sport

Rimini

| 21:18 - 27 Marzo 2023





La Rivierabanca Basket Rimini è già pronta a tuffarsi nella fase a orologio. Dopo aver chiuso la stagione regolare di serie A2, girone rosso, con uno storico settimo posto ora si riparte dal “girone bianco”, nel quale sono inserite le squadre arrivate al settimo, ottavo e nono posto di entrambi i gironi. La fase prevede match di andata e ritorno con le squadre appartenenti all’altro girone, quattro delle sei squadre in lizza conquisteranno un pass per accedere al tabellone playoff.





GIRONE BIANCO



Classifica

2B Control Trapani 6 (3-1)

RivieraBanca Basket Rimini 6 (3-1)

Moncada Energy Agrigento 4 (2-2)

HDL Nardò 4 (2-2)

Benacquista Assicurazioni Latina 2 (1-3)

Umana Chiusi 2 (1-3)

NOTA - Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte





I PROSSIMI IMPEGNI



Prima giornata (domenica 2 aprile, alle 19)

Rivierabanca Basket Rimini-Benacquista Latina



Seconda giornata (domenica 9 aprile, alle 18)

2B Control Trapani-Rivierabanca Basket Rimini



Terza giornata (domenica 16 aprile, alle 19)

Rivierabanca Basket Rimini-Moncada Agrigento



Quarta giornata (sabato 22 aprile, alle 19)

Benacquista Latina-Rivierabanca Basket Rimini



Quinta giornata (domenica 30 aprile, alle 19)

Rivierabanca Basket Rimini-2B Control Trapani



Sesta Giornata (domenica 7 maggio, alle 18)

Moncada Agrigento-Rivierabanca Basket Rimini





LA CLASSIFICA DEL GIRONE



Questa la classifica finale del girone rosso al termine della stagione regolare: Unieuro Forlì 40; Tramec Cento e Giorgio Tesi Group Pistoia 36; Apu Udine 28; Gesteco Cividale 24; Fortitudo Bologna 24; Rivierabanca Basket Rimini 22; Hdl Nardò 20; Umana Chiusi 20; Staff Mantova 18; Allianz Pazienza San Severo 16; Caffè Mokambo Chieti e OraSì Ravenna 14.



LA TRIPLA IN VENDITA



Prosegue la vendita del mega biglietto La Tripla. La Tripla è un biglietto unico (cioè fisicamente si presenta come un biglietto, ma nell’essenza sarà un vero mini-abbonamento) che avrà validità per i tre match casalinghi del 2, 16 e 30 aprile.



Quanto costa? Non numerati Intero 30 euro - Ridotto (6-13) 20 euro. Rosse Intero 40 euro - Ridotto 30 euro. Bianche Intero 60 euro - Ridotto 50 euro. La vendita è iniziata lunedì 20 marzo con prelazione sui posti numerati per gli abbonati agli stessi. Per chiarezza, chiunque può comprare i biglietti, ma i posti degli abbonati, numerati, alla regular season erano vendibili solo agli stessi per una settimana, dal 20 al 27 marzo data in cui se non acquistati entreranno nella libera vendita. La Tripla è acquistabile esclusivamente in sede e presso la Tabaccheria Pruccoli e Millenium Bar Tabaccheria. Per quanto riguarda il settore parterre, mini-abbonamento solo in sede: 100 euro.



E i costi dei singoli biglietti? Non numerati Intero 12 euro - Ridotto 8 euro. Rosse Numerate Intero 20 euro - Ridotto 15 euro. Bianche Numerate Intero 25 euro - Ridotto 20 euro. Parterre 40 euro.