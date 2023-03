Inaugurato il 'Passo Marco Pantani' sul monte Carpegna

Attualità

Carpegna

| 19:49 - 27 Marzo 2023

L'inaugurazione del Passo Marco Pantani.

Il 25 marzo è stato inaugurato il 'Passo Marco Pantani' sul valico di monte Carpegna, il primo passo in Italia dedicato al campione di ciclismo che è scomparso 19 anni fa. Il sindaco di Carpegna, Mirco Ruggeri, ha sottolineato che Pantani era spesso protagonista su questa strada e la sua celebre frase "il Carpegna mi basta" indicava che questa salita era sufficiente per lui per affrontare poi le tappe dolomitiche. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha dichiarato che il Carpegna è diventato un santuario del ciclismo e dello sport, e l'intitolazione del passo è un bel segnale che la comunità di Carpegna dà alla memoria di Marco e al mondo dello sport. Presenti alla cerimonia anche i genitori di Marco Tonina e Paolo, oltre a una nutrita rappresentanza di tifosi del 'Pirata'. Nel pomeriggio è stata presentata la gara Under 23 Elite 'Sulle Strade Di Marco Pantani' Cesenatico-Carpegna che si svolgerà il 23 aprile.