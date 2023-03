Calcio Terza, Garden promosso in Seconda. Mister Martino: 'Raggiunto l'obiettivo'

Sport

19:12 - 27 Marzo 2023

Il Garden Rimini festeggia la promozione in Seconda con due turni di anticipo.

Il Garden ha vinto il campionato di Terza categoria girone A con due giornate di anticipo sulla fine della stagione grazie alla vittoria sul Montecopiolo per 2-0 (reti di Gasperoni su rigore nel primo tempo e di Innocenti nella ripresa) e alla concomitante sconfitta dell'inseguitrice Athletic Villaggio in casa (0-1) contro l'Accademia World Riccione (il margine di vantaggio è di sette punti: 48-41). Peccato per l'uscita ai quarti di finale ai rigori contro la Sarsinate (1-1 dopo i tempi regolamentari), altrimenti la stagione del Garden già esaltante sarebbe stata fantastica.



“Ci eravamo messi in testa di vincere e ce l'abbiamo fatta pur dovendo superare ogni genere di difficoltà – spiega il tecnico Pasquale Martino, già riconfermato per il prossimo campionato di Seconda –: siamo partiti dal nulla ed in forte ritardo, almeno un mese, con la rosa che si è assemblata cammin facendo tanto che nelle prime partite non abbiamo schierato un portiere di ruolo; per strada abbiamo sopportato infortuni e acciacchi di ogni tipo legati alla carta di identità non più verde di molti giocatori (la media è over 35). La forza è stata il gruppo: non c'è un bomber di lusso, ma ben sedici giocatori sono andati in rete e più di uno ha segnato dai cinque ai sette gol, inoltre siamo la migliore difesa del campionato (15 gol subiti)”.



Molti i volti conosciuti del calcio dilettantistico: i veterani Gravina (‘74), Arcangeli (‘77) e Berardi (‘79), Poziello, Innocenti, Benedetti, Friscoli, Marigliano, Peluso.

Ora è festa grande. La prima il 15 aprile a Torre Pedrera per l'ultima di campionato contro la Montefiorese. Un'altra è in cantiere per l'inaugurazione estiva di un locale al mare.

Quanto alla prossima stagione, più avanti saranno fatte le valutazioni.