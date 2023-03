Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 ko ad Arzignano 3-1

Sport

Rimini

| 18:53 - 27 Marzo 2023

I risultati delle squadre giovanili del Rimini Calcio.



PRIMAVERA - 23ª Giornata



ARZIGNANO – RIMINI FC 3-1





ARZIGNANO: Zulian, Masiero, Mascarin, Pegoraro (15’st Dal Bon), Campominosi, Gobbo, Baretta (15’ st Piana), Penzo, Zec, Tognon (35’ st Dani A), Morello;

A disposizione: Ratzendeck, Parisotto, Dalla Barba, Jeboah, Boso, Cerato, Dani F. Nardi, Biasin. Allenatore: Basso.



RIMINI FC: Conti, Di Pollina, Gerboni, Nastase, Bianchi, Rushani (41’ st Lonardo), Fraternale, Cherubini (41’ st Capparelli), Marconi, Alvisi (31’ st Gianfrini), Serfilippi.

A disposizione: Cerretani, Gabriele.



RETI: 17’ pt Marconi , 42’ pt Penzo – 38’ st Dani A. – 40’ st Morello



NOTE. Ammoniti: Campominosi, Pecoraro, Masiero, Piana (A), Alvisi, Fraternale, Gianfrini (R).





UNDER 17 – 16ª Giornata



CESENA – RIMINI FC 5-2



CESENA: Cortesi, Domeniconi, Abbondanza, Brigidi, Zamagni, Gningue, Ronchetti, Maltoni, Valmori, Marfella. A disposizione: Belleffi, Drappelli, Tamburini, Boschi, Papa, Tampieri, Rubino, Maroncelli, Giometti.



RIMINI FC: Sammarini, Ciavatta, Belletti, Carbonara, Brisku, Volonghi, Cesarini, Imola, Capicchioni, Hassler, Paganini. A disposizione: Bartoletti, Cecchini, Coppola, Zighetti, Sposato, Mini, Urciuoli, Giacomini, Orioli. Allenatore: Oscar Muratori.



RETI: Ciavatta, Carbonara (R)



UNDER 15 – 16ª Giornata



CESENA – RIMINI FC 4-0



CESENA: Apuzzo, Zaghini (37' st Poletti), Casadei E. (37' st Paterna), Pezzi, Casadei T., Ridolfi, Giunchi (10' st Cenerelli), Ballanti (24' pt Marini), Frisoni (37' st Ricci), Tonti (37' st Cavalletti), Scapoli (37' st Moretti). A disposizione: Angeloni,Venturini. Allenatore: Magi.





RIMINI FC: Cherubini, Zammarchi (19' st Di Pollina), Drudi, Scirocco (19’ st Mataj), Bizzarri (32' st Lombardi L.), Manzi, Cenci (39' st Ramja), Nava (32' st Celani), Molfetta (32' st Grassi), Foschi, Arlotti. A disposizione: Perazzi, Cristiani, Eco. Allenatore: Berretta.



RETI: 12' pt - 21' st Tonti, 40' st Moretti, 43' st Poletti.



NOTE. Ammoniti: Scapoli, Bizzarri, Marini, Frisoni.





UNDER 15 FEMMINILE – 16ª Giornata



RIMINI FC – MODENA 3-1



RIMINI FC: Mariani, Mastellone (39’ Cola), Mascella, Pesaresi, De Sio (58’ Sgallini), Celeschi (48’ Spadazzi), Paganelli (26’ Genghini), Vecchione, Dellarosa:



RETI. 8’ Mascella (aut), 61’ Dellarosa, 66’ Pesaresi, 78’ Vecchione.





UNDER 14 PRO – 21ª Giornata



RIMINI FC – CESENA 2-3



RIMINI FC: Savoretti, Amantini, Odino ,Vichi, (25 st Di Angelo ) Tito, Samaritani , Celli (11’ st Pensalfini) Arseni (15’ st Bartolucci), Frati Fabrizio, Fulvi (25 st Ciaroni) Frati Alessio.

Allenatore: Berardi.



CESENA: Barsanti, (1’ st Rapisarda) Valentini, Petito, Ricci, Iaghi, Gjergji, Morigi (1’ st Berardi) Lombardo, Conte, Bombardieri (1’ st Manservisi) Benassi. Allenatore: Teodorani.



RETI: 37’ pt Odino (R), 3’ st Lombardo (C), 9’st e 13’ st Conte (C), 10’ st Alessio Frati (R).





UNDER 13 PRO 25^ Giornata



MODENA - RIMINI FC

P.T. 2-1 Reti: Cassano (RN) al 15', Bertesi (MO) al 18' e al 20'.

MODENA: Verati, Auletta, Zanasi, Formisano, Martinelli, Zammarini, Paglia, De Biaso, Bertesi.

RIMINI FC: Guidotti, Donini, Ricci, Montesi, Romani, Aureli, Cassano, Bertoni, Gabellini.

S.T. 2-1 Reti: Giusti (RN) al 9', Coviello (MO) al 10', Aragao (aut. MO) al 14'.

MODENA: Malpighi, Coviello, Rebucci, Manea, Peluso, Perta, Meschiari, Chiosa, Lera.

RIMINI FC: Alberani, Hernandez, Lunedei, Costantini, Montani, Aragao Dhelpra, Mendola, Giusti.

T.T. 2-0 Reti: Zammarini al 9' e Bertesi al 16'.

MODENA: Verati, Auletta, Formisano, Zanasi, Martinelli, Zammarini, Paglia, De Biaso, Bertesi.

RIMINI FC: Guidotti, Hernandez (al 14' Bertoni), Lunedei (al 2' Donini al 12' Aragao), Ricci, Romani (al 14' Aureli), Costantini (al 14' Montesi), Cassano, Montani (al 12' Gabellini), Giusti.

Q.T. 0-2 Reti: Aureli al 1' e al 3'.

MODENA: Malpighi, Coviello, Rebucci, Manea, Peluso, Perta, Meschiari, Chiosa, Lera.

RIMINI FC: Alberani, Donini (al 11' Montesi), Lunedei (al 11' Giusti), Costantini (al 11' Romani), Aureli (al 11' Hernandez), Montani, Gabellini (al 11' Ricci), Dhelpra (al 11' Bertoni), Mendola (al 11' Aragao).