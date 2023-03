Basket in carrozzina, NTS Riviera travolge il Seregno (92-15)

Sport

Rimini

17:05 - 27 Marzo 2023









NTS Riviera Basket Rimini travolge il Basket Seregno fin dal primo secondo per la gioia della festa ed evitare qualsiasi rischio di dispiaceri sgraditi e dare il giusto e doveroso spazio a tutti coloro che hanno avuto meno spazio nel corso della stagione.





Cronaca della gara superflua: primo e secondo quarto da schiacciasassi per NTS Riviera Basket Rimini che lascia due soli punti agli avversari e chiude ogni spazio possibile, il 22-2 seguito dal 22-0 parlano da soli.





Solo nel terzo quarto con un evidente nonché doveroso calo di tensione riminese i lombardi trovano la via del canestro senza che Rimini rinunci a correre. A 10' dalla fine il tabellone recita 64-8.





Ultimo quarto: la gara è finita da un pezzo, ma NTS Riviera Basket Rimini non si placa, è troppa la voglia di correre a canestro mentre sugli spalti la festa ha già preso il sopravvento. 92 a 15 il finale con ricchi premi in lotteria, ottimo cibo e buon vino e birra per festeggiare la storica qualificazione ai playoff. Presenti alla festa l'assessore allo sport del comune di Rimini Moreno Maresi e l'assessore alle politiche sociali e della salute Kristian Gianfreda e l'amministratore delegato di NTS Informatica Stefano Carloni.



Il tabellino



NTS Riviera Rimini - Seregno Basket Gelsia: 92-15



NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 20, Loperfido 16, Acquarelli 8, Rossi 2, Pellegrini 8, Storoni 12, Raik 16, Di Pietro, Ladson 6, Martinini 4. All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato, Roberta Lo Vecchio.



Seregno Basket: Haida 12, Rottano' S. 2, Rottano' P. 1, Basilico, Pecoraro, Grassi.



Arbitri: Toschi e Ferrarini



PARZIALI: 22 - 2; 44 - 2 (22 - 0); 64 - 8 (20 - 6); 92 - 15 (28 - 7)